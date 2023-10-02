شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: توفير الرعاية للطفل اليتيم يجعله يطمئن بأن المجتمع بجانبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، إنه عندما يتم توفير الرعاية للطفل اليتيم، هذا يعد بمثابة طمأنة من المجتمع أنه إلى جانبه.

وخلال المؤتمر، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الدولة تقدم دعما يصل قيمته إلى مليار و750 مليون جنيه سنويا لدعم 20% من إجمالي الأيتام فى مصر.

وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمتها: "الحكاية بدأت بدستور 2014 والذى كان بمثابة عقد اجتماعى جديد بين الحكومة والشعب قائم على المشاركة لأن كلنا في الآخر شعب، والسؤال من يبنى من؟ الشعب يبنى الوطن أم الوطن يبنى الشعب.