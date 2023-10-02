شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية فكرة لتغيير نمط العمل بالأجهزة المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة كفكرة وليست وجاهه حضارية واجتماعية، وهذه الفكرة تعني أن الدولة تحاول تغيير نمط وأسلوب عملها بأجهزتها المختلفة.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال اجتماعه بوزراء الحكومة المصرية بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كان ممكن الكلام ده نعمله داخل الوزارات في وضعها القديم، لكن ديما أقول إن الجديد تحط فيه أنظمة ومسارات أكثر نجاحا من إنك تعمل تعديل على الواقع الموجود".