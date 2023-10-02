شكرا لقرائتكم خبر عن الحشود يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويؤيدون الرئيس بميدان محافظة الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على أنغام أغنية تسلم الأيادي، احتشد الآلاف من أهالي الشرقية بمدينة الزقازيق أمام ديوان عام محافظة الشرقية احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إجراؤها منتصف شهر ديسمبر القادم.

وحمل الأهالي صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلم المصري، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، وطالبوا الرئيس بالترشح وتولي قيادة مصر الفترة القادمة لاستكمال مسيرة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها.

وقال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين تنظيم مصر، إن تجمع المواطنين في مختلف المحافظات هو دليل على دعم الشعب للرئيس وثقته التامة في قدرة الرئيس على العبور بمصر إلى بر الأمان، واستعادة دورها الإقليمي والدولي كما يليق بمكانة مصر وعظمتها على مر التاريخ.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الشعب المصري على قدر عال من الوعي لممارسة حقوقه السياسية، وأهمها التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتى يقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة ديمقراطية.

وأكد عبدالجواد أن الرهان على وعي الشعب المصري في اختيار رئيسه في الانتخابات لاستكمال بناء مصر القوية المستقرة، مشيرا لأن الحزب كان لديه الثقة في القيادة السياسية معلنا دعمه للرئيس، ومن ثم بدأ تكليف كافة أعضائه وكوادره بمحافظات مصر بتفويض الرئيس بتوقيع التوكيلات مقرات الشهر العقاري، واليوم نؤكد على دعمنا للرئيس بكافة ميادين مصر.