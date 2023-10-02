جهود الدولة لتطوير التعليم الأساسى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أدركت الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، لذا تم العمل على مدار السنوات التسع الماضية على إتاحة التعليم للجميع من خلال تنفيذ عدة مسارات وركزت الدولة على الآتى:



جهود الدولة لتطوير التعليم الأساسى



تطوير التعليم الأساسى

تنفيذ عدد 7630 مشروعا بعدد 117591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه، تم محو أمية 5 ملايين فرد، وإصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.

تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة إنترنت 4G لطلاب الصف الأول الثانوى، وتجهيز عدد 9646 معملا، وتوفير 36210 شاشات ذكية و27439 فصلا مطورا فى 2476 مدرسة ثانوى عام.

وضمن مبادرة حياة كريمة، تم تنفيذ 2432 مشروعا بالقرى الأشد احتياجًا لاستيعاب 4.7 مليون تلميذ، وبالنسبة للمدارس المصرية اليابانية تم إنشاء وتشغيل عدد 51 مدرسة بجميع المحافظات.

وفيما يلى عدد من الأرقام توضح جهود الدولة:

118 مليار جنيه حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعى خلال العام المالى 2022/2023 .

1.8 مليار جنيه تكلفة تعيين 30 ألف معلم عام 2023 .

500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر.

552 ألف فصل.. عدد فصول التعليم قبل الجامعى خلال العام الدراسى 2022/2023 مقابل 466.4 ألف فصل للعام الدراسى 20213/2014 .

وتسعى الدولة إلى رفع معدل الاستيعاب الصافى إلى 100% بدءًا بالمناطق المحرومة ورفع معدل القيد الصافى إلى 98% والتوسع فى أعداد المدارس المهيأة للدمج لتصل إلى 10%.