الآلاف بالعريش يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم انطلاق مسيرات حاشدة وتنظيم وقفة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وطالب الآلاف الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ونظمت الاحتفالات بميدان الساعة وسط مدينة العريش بمشاركة واسعة من جموع أهالى من كافة مدن وقرى المحافظة من مراكز الشيخ زويد وبئر العبد ورمانه والقسيمة والحسنة ونخل والجفجافة، وقرى جنوب رفح وهى نجع شيبانه والبرث، الذين قاموا برفع لافتات تطالب الرئيس بالترشح، واصطف المشاركون فى الميدان بعد وصولهم من قراهم فى مسيرات وهم يحملون أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وإذاعة الأغانى الوطنية، التى استهلت بفقرات فنية قدمها الفنانين السيناويين: غريب مؤمن، وأمين صالح وحسام فيكا؛ وعرض فيلم تسجيلى يروى قصة انتصار حرب أكتوبر، وإنجازات الرئيس.

كما شقت مسيرة شبابية شوارع مدينة العريش ضمت أعدادا من الشباب وانطلقت المسيرة من أمام ملاعب وسط مدينة العريش بالساحة الشعبية وصولا لميدان الساعة حيث مقر الاحتفالات.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى سيقود مصر للمقدمة.

وأوضح المشاركون أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات، ومقرر أن تتواصل الفعاليات بفقرات فنيه يقدمها نجوم الفن الشعبى وهم "اوكا، مى كساب، وطارق الشيخ".