شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشرقية يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير. من طلاب المدارس بمحافظة الشرقية، على المشاركة فى الاحتفالات التى أقيمت امام قصر الثقافة بمدينة الزقازيق بمناسبة مرور 50 على انتصارات أكتوبر ولدعم وترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة

وقد ردد الطلاب الأغاني الوطنية التى تعكس انتمائهم وحبهم لوطنهم وسعادتهم بالأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد في عهد الرئيس السيسي ومن تلك الأغاني بلادى يابلادي لك حبي وفؤادي، وتسلم الايادي رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

واصطف الطلاب فى طوابير أمام مسرح الإحتفالية لحرصهم أن يكونوا فى الصفوف الأولى فى احتفالية الحب ودعم الرئيس السيسي، مرديين السيسي رئيسي بحبك يا سيسي.