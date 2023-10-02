شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر استعادت ثقة أفريقيا على يد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه فى سنوات بسيطة استعادت مصر ثقة القارة الأفريقية وعضويتها فى 2014 فى بداية تولى الرئيس السيسى الرئاسة، وأصبح دائم الدفاع ومعبرا عن طموحات القارة، وتوفير التمويل الميسر لهذه الدول حتى تخرج من الاعتماد على المنح للاعتماد على الذات.

وأضاف سامح شكرى خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن الرئيس السيسى أأعاد لمصر دورها وتأثيرها ورؤيتها نحو الاحتواء والإتزان الذى أصبح السمة التى يركز عليها المجتمع الدولى.