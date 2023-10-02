شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى: هناك تقدير بالغ لما يطرحه الرئيس السيسي من أفكار بالمنتديات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر اكتسب ثقة من دعوتها لمشاركتها المؤثرة في مجموعة العشرين ومجموعة السبع ومجموعة الـ77 والصين، وما هو قادم من مشاركتها في بريكس، ودائما هناك تقدير بالغ لما يطرحه الرئيس السيسي في المنتديات من أفكار عملية اتصالا بالدفاع عن قضايا الدول النامية.

أضاف سامح شكري، خلال جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي" في إطار مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك مجموعة من التحديات البازغة المستحدثة، والتركيز الآن على قضايا المناخ وأثر ذلك على الشراكة الإنسانية في هذا الكوكب، والدور الذي لعبته مصر في استضافة ورئاسة كوب 27 وما حققناه من إنجاز لم يكن أحد يتصوره في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لأنه كان حلم يراود الدول النامية".