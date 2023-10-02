شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال أهالى البحيرة بذكرى نصر أكتوبر يتحول لمظاهرة دعم للرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة دمنهور بمحافظة بالبحيرة مساء اليوم، تنظيم احتفال حاشد شارك فيه الآلاف من الأهالى، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ورفع الآلاف أعلام مصر وصورًا للرئيس السيسي، وسط هتافات "تحيا مصر" إضافة إلى إذاعة الأغاني الوطنية، وتحول الاحتفال إلى مظاهرة شعبية للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.



