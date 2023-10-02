شكرا لقرائتكم خبر عن توفير الرعاية اللازمة.. الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة دعم الأيتام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، إنه عندما يتم توفير الرعاية للطفل اليتيم، هذا يعد بمثابة طمأنة من المجتمع أنه يقف إلى جانبه.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز توجيهات الرئيس لتوفير الدعم للأيتام.

أحيانا يضع البعض قواعد صارمة تعطلنا عن رعاية الأطفال بأسر بديلة

ربنا هيعوض علينا بإكرام الناس اللى عندها ظروف

نقدم كل الشكر للجمعيات الأهلية التى تقوم بدور كبير فى المجتمع

التوجيه بمضاعفة دعم الأيتام وصرف معاش شهرى لأسر ضحايا ليبيا

توفير الرعاية للطفل اليتيم يجعله يطمئن بأن المجتمع بجانبه

أعرب عن تقديرى لكل العاملين بوزارة التضامن