شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مستمرون فى الدفاع عن مقدرات الوطن تحت قيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن السياسة الخارجية لا بد أن تواجه المتطلبات المستحدثة، ومن هنا كانت الضرورة لتنمية للقدرات الدبلوماسية العامة في إطار التواصل مع الإعلام والمراكز البحثية والجامعات للتعريف بالقضايا الإقليمية والداخلية والدولية، وإبراز الهوية المصرية، مؤكدا أنها هوية خاصة راسخة طوال 7 آلاف سنة من التاريخ.

وأوضح سامح شكري، خلال كلمته بجلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، إن التاريخ المصري كله محل اهتمام من الدول والشعوب ولا بد من الحفاظ على الثقافة العربية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الصورة الذهنية لمصر وضرورة الدفاع عنها من خلال الترويج لها في وسائل الاعلام المحلية والدولية حتى يتم الحفاظ على الصورة الذهنية الايجابية لكل ما يفعل والتضحيات التي تبذلها مصر.

وتابع: "يجب الاهتمام بتأثير القوة الناعمة لمصر ومدى تأثيرها في العالم العربي وما يتعدى ذلك، وزيارة الفرق الرياضية وكل هذا رصيد متراكم يعزز من قدرة الدولة ومؤسساتها والتواصل مع الاعلام"، مؤكدا أن هذا التراكم على مدى 9 سنوات هي التي جعلت مصر في وضع مختلف عما كانت عليه في 2014.

واستكمل: يجب تعزيز قدر الثقة والمعرفة بما تستطيع أن تحققه مصر بإرادة ورؤية لقيادة حكيمة تأخذ من القرارات ما هو مبني على المبادئ اللي مبعثها حضارة وقيم والتزام وانضباط يقود البلد إلى ما يريده، وتستمر الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن مقدرات ومصالح الوطن في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.