السيسي متحدثًا عن 2011: أحاول توثيق الواقع المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فترة ما بعد 2011، موضحًا أنه يحاول توثيق الواقع المصري في هذا التوقيت.

وقال الرئيس خلال فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الإثنين: الناس يمكن نسيت أو مش مهتمة أو حديثة في السن، فيه فرق بين إنك تقوله أو تعيشه، إنك تقوله ممكن نقول كتير ونكتب كتب كمان.

وأضاف السيسي: أنت بترى أهلك هيضيعوا مننا بإيدينا، ده كان أخطر حاجة، الهدم بواسطة أهل بلدك، تم إسقاط مؤسسات الدولة، ودخلنا 19 مارس والتعديلات الدستورية والكلام اللي أنتوا عشتوه.

وتابع: أنت بتتكلم على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأنا بقول للوزير، أنا مع الفكرة، مع إعادة هيكلة كل حتة في مصر، التطوير جزء من الحياة الإنسانية، لو أنت معترفتش بيه يبقى متعرفش الدنيا، تيجي تقول الجيش كفاية كده، مؤسسة القضاء كفاية كده، أنت كده بتتخلف عن عصرك، ده مش مطلب شعبي للهيكلة، ده تطوير بغض النظر عن 2011، ده عمل لا بد للكل أن يراه، تطور وتفكر في بكرة، لو توقفت هتموت بأدبيات أنت كنت عايش بيها من 50 سنة.