بعد قليل.. السيسي يُلقي كلمة مهمة للشعب المصري

ويأتي ذلك في إطار جلسات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين.

أعلنت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل الآن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012