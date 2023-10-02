السيسي: خفضنا مرتبات الخارجية 4 مرات.. والكل شارك في البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الخارجية، شاركت في عملية البناء.

وقال الرئيس، خلال فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر "حكاية وطن" الاثنين: كانت قضية إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل مختلف، بحيث يصعب يستهدفوها، هقولكم حاجة، الكل شارك في البناء والتضحية، يعني مؤسسات الدولة شاركت؟ أه، أنت يا سامح خفضت مرتبات وزارة الخارجية كام مرة؟، 3 أو 4 مرات.

وأضاف: يعني الخارجية ساهمت، القوات المسلحة والداخلية دفعت تمن كبير أوي، الداخلية كانت بتعيد بناء نفسها وتكافح الإرهاب والجريمة، والله العظيم أنا ما بدافع عن حد، اللي عمل كده مش أنا ولا وزير الداخلية، اللي عمل كده هم أهل وأبناء الداخلية والقوات المسلحة ودفعوا الثمن.

وتابع: إعادة بناء الدولة كان عشان الشعور بالقلة يتراجع، قدروا في خلال فترة كوفيد يعيدوا بناء حالة القلة تاني، إحنا مش قليلين بالله المطلع علينا، وعلى مسارنا وربنا يعيننا، ومش قليلين بيكم، يا مصريين، أنا بحكي الحكاية عشان تعرفوا يعني إيه دولة.