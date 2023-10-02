وزير الداخلية: واجهنا 260 عملًا إرهابيًا من 2013 وحتى 2014

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال وزير الداخلية محمود توفيق إن الدولة في 2014 كانت تواجه موجة هائلة من الإرهاب وارتفاع معدلات الجريمة

وأضاف "توفيق" خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أن وزارة الداخلية واجهت في الفترة من 2013 إلى 2014 نحو 260 عملا إرهابيا

وأشار إلى أنه في عام 2013 ارتفعت معدلات الجرائم بشكل كبير بالمقارنة بعام 2010.

وكشف وزير الداخلية أن منشآت الشرطة تضررت بشكل كبير بعد أحداث 2011، وأن الدولة كان عليها القضاء على الإرهاب والجريمة الجنائية بالتوازي مع التنمية.

يذكر أن مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي استمر لمدة 3 أيام، استعرضت فيه الحكومة إنجازاتها خلال الـ9 سنوات الماضية.