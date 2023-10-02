ضبط 98.4% من الهاربين.. وزير الداخلية يكشف ما حدث بعد أحداث 2011

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف وزير الداخلية محمود توفيق أن وزارة الداخلية استطاعت القبض على 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011.

وقال "توفيق" في كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، إن منشآت الشرطة تضررت بشكل كبير بعد أحداث 2011، وأن الدولة كان عليها القضاء على الإرهاب والجريمة الجنائية بالتوازي مع التنمية.

وكان عدد من السجون المصرية تعرَّض للهجوم بالأسلحة الثقيلة بعد أحداث 2011، ما أدى لهروب عدد من المسجونين وبينهم قيادات من جماعة الإخوان.

يذكر أن مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي استمر لمدة 3 أيام، استعرضت فيه الحكومة إنجازاتها خلال الـ9 سنوات الماضية.