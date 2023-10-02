انتشار أمني لتأمين احتفالية شباب العمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

في أجواء وطنية، انتشر رجال الأمن لتأمين تنفيذ احتفالية "شباب العمال" في حب مصر، بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف المحافظات بمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية الفاعليات والتجمعات الشبابية الكبرى الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية .

وانتشرت الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، تمهيدا لعرض إنجازات الدولة المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشجيع الحضور على المشاركة السياسية ودعم القيادة السياسية، وإطلاق حملة "شباب العمال معاك" لتأييد رئيس الجمهورية.