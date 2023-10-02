شكرا لقرائتكم خبر عن احتشاد عشرات الآلاف بميدان "بالاس" وسط مدينة المنيا لدعم الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد عشرات الآلاف من المواطنين بميدان "بالاس" وسط مدينة المنيا، قادمين من قرى ومدن المحافظة من شمالها فى العدوة إلى جنوبها فى ديرمواس، اليوم الاثنين لإعلان تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة الإنجازات.

وامتلأت جنبات الميدان بالصور واللافتات التى تحمل اسم وصورة الرئيس السيسى وتدعوه لمواصلة المسيرة واستكمال خطة التنمية الشاملة فى مصر والترشح لمنصب رئيس الجمهورية لفترة جديدة.

وتنافست أمانات أحزاب "مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة الوطن" وعدد آخر من الأحزاب على حشد أعضائها وتقدمهم قياداتها للمشاركة فى هذا العرس، وردد الجميع الأغانى الوطنية التى أذاعتها إذاعات محلية بالميدان.