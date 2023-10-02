أهالى شمال سيناء يحيون ذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسي بالترشح.. صور

وقدم نجوم الفن من مطربين سيناء وهم غريب مؤمن، وامين صالح وحسام فيكا فقرات فنية تضمنت أغاني وطنية منوعة وسط تصفيق، وهتاف الحضور من المشاركين في الاحتفالية وهم يرددون "تحيا مصر".

وشهدت الاحتفالات التي نظمت بميدان الساعة وسط مدينة العريش، حضور اعداد بكثافة من من كافة مدن وقرى المحافظة من مراكز الشيخ زويد وبئر العبد ورمانه والقسيمة والحسنة ونخل والجفجافة، وقري جنوب رفح وهي نجع شيبانه والبرث، الذين حضروا في مسيرات وهم يرفعون لافتات تطالب الرئيس بالترشح، واصطف المشاركون في الميدان بعد وصولهم من قراهم في مسيرات وهم يحملون أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" و إذاعة الأغاني الوطنية.

تضمنت فقرات الاحتفال عرض فيلم تسجيلي يروي قصة انتصار حرب أكتوبر، وإنجازات الرئيس.

وأجمع المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي سيقود مصر للمقدمة.

وأوضح المشاركون أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات.

ومقرر أن تتواصل الفعاليات بفقرات فنية يقدمها نجوم الفن "أوكا، مي كساب، وطارق الشيخ".