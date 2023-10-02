شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غطاء سحابى كثيف يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابى كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناه وشمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الحوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل المشالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.