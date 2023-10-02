شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة حاشدة بكفر الشيخ وأسوان تأييدا ترشيح الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت من داخل جامعة كفر الشيخ مسيرة حاشدة تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي تضم الآلاف حاملين أعلام مصر وصور رئيس الجمهورية وسط انطلاق الأغاني الوطنية.

وانضم للمسيرة حشود أخرى كانت خارج أسوار الجامعة سائرة في شارع صلاح سالم في اتجاه ميدان النصر وسط مدينة كفرالشيخ والذي يبعد 200 متر من ديوان عام المحافظة بجانب انضمام مسيرة أخرى بالآلاف مقامة من الاستاد الرياضي منطلقة من شارع المهندس عبد الهادي راضي.

وقام رجال الأمن بتأمين تلك المسيرات بجانب قيام رجال المرور بتحويل خط سير السيارات في اتجاه الموقف العمومي أو القادمة منه.

وفي أسوان احتشد الآلاف من المواطنين بميدان المحطة وسط مدينة أسوان، تأييدا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة الإنجازات، رافعين أعلام مصر وصورا للرئيس ، وسط الهتافات والاغاني الوطنية.

وأكد أحمد غلاب أمين حزب المصريين الأحرار بأسوان، دعم الحزب الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدا أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد بدوي أمين إعلام حزب المصريين الأحرار بالمحافظة، إن خروج هذه الجموع من المواطنين، بهذه الإعداد الغفيرة ، هو أكبر دليل لحب أهالي أسوان وتأييدها للرئيس السيسي، وتفويض جديد لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات والعمل علي دفع عجلة الإنتاج لبناء وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة.

وقال مجد الدين حسيبو أمين حزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن من أوائل الاحزاب التي دعمت الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما تم ترجمته في تصدر المشهد خلال تحرير توكيلات الترشيح للرئيس السيسي، بمقار الشهر العقاري المنتشرة بالمحافظة.

و أضاف حسيبو أن أعضاء الحزب وكوادره احتشدوا وسط ميدان المحطة تأكيدا لدعم الحزب وتأييدا للرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.