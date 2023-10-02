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احتشاد آلاف المواطنين فى السويس تأييدا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - توافد آلاف المواطنين على كورنيش السويس الجديد اليوم /الاثنين/، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي تأييدا لترشحه لفترة رئاسية جديدة، تحت شعار "كمل مشوارك.. معاك يا ريس". 

 

ونظم المئات من المواطنين مسيرات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي امتدت من الكورنيش إلى ممشى أهل السويس حاملين صور الرئيس، ورددوا عبارات مؤيدة للرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة.

 

كما توافد آلاف العمال من الشركات والمنشآت الصناعية في السويس على ممشي أهل السويس تأييدا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرته في التنمية ولضمان الاستقرار لمصر والمصريين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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