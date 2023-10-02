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الآلاف بالإسكندرية يحتشدون في القائد إبراهيم لمطالبة الرئيس بالترشح.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شهد ميدان القائد إبراهيم بوسط محافظة الإسكندرية، توافد الآلاف لحضور حفل غنائي ضخم تنظمه القوى السياسية بمحافظة الإسكندرية بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بمشاركة الفنان أحمد شيبة والفنان عصام كاريكا، حيث تم تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

وجابت مسيرات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة ودعم الرئيس السيسى للترشح فى انتخابات الرئاسة حاملة، أطول علم لمصر بطول 70 مترًا، حيث رفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسى، يرددون " تحيا مصر" ويطالبون الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد الأهالى على أن الرئيس السيسى قدم العديد من الإنجازات سواء فى مجال الطرق والكبارى أو البنية التحتية، ومشروعات تنموية فى قرى حياة كريمة، ومشروع بشاير الخير الذى نقل المناطق العشوائية نقلة حضارية.

وطافت المسيرات شوارع وسط الاسكندرية، يحملون الأعلام والأغانى الوطنية وصولا إلى ميدان القائد إبراهيم للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد.

 

الآلاف يحتشدون في ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية
الآلاف يحتشدون في ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية

 

حشد كبير في الاسكندرية
حشد كبير في الاسكندرية

 

حشود كبيرة بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية
حشود كبيرة بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية

 

مئات الآلاف بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية
مئات الآلاف بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية

 

مئات الآلاف يحتشدون داخل ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية
مئات الآلاف يحتشدون داخل ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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