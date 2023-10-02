شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات حاشدة للآلاف بكورنيش الإسكندرية لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جابت مسيرات حاشدة كورنيش الإسكندرية، لدعم وتأييد الرئيس السيسى، للترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وجابت المسيرات على أنغام الأغانى الوطنية ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

وشهد ميدان القائد إبراهيم، وسط الإسكندرية مسيرة للقبائل العربية، بمناطق غرب الإسكندرية للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم و تأييد الرئيس للترشح فى الإنتخابات الارئاسية القادمة ، يرفعون اعلام مصر و يحملون صور الرئيس السيسى فيما ارتدى البعض تيشيرتات تحمل صور الرئيس السيسى.

وقد شهد ميدان القائد إبراهيم، توافد مسيرات التأييد ودعم للرئيس السيسى، وحمل المشاركون أكبر علم لمصر بطول 70 مترًا، حيث رفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسى، يرددون "تحيا مصر" ويطالبون الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد الاهالى على أن الرئيس السيسى قدم العديد من الإنجازات سواء فى مجال الطرق والكبارى أو البنية التحتية، ومشروعات تنموية فى قرى حياة كريمة، ومشروع بشاير الخير الذى نقل المناطق العشوائية نقلة حضارية.

وطافت المسيرات شوارع وسط الإسكندرية، يحملون الأعلام و الأغانى الوطنية وصولا إلى ميدان القائد إبراهيم للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.