شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الهمم يشاركون بمسيرة ميدان الجلاء ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من ذوى الهمم على التواجد والمشاركة فى احتفالية نصر 6 أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح المنعقدة الآن بميدان الجلاء بالجيزة، وحملوا لافتات بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح.

ويشارك فى الفعالية الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات، إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصورا للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.