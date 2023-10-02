شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات حاشدة لجامعة حلوان.. وقنديل: إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم مسيرات احتفالية حاشدة من جامعة حلوان متوجه إلى متحف الحضارة بالفسطاط للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، ورفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية، وأيضا التعبير عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعبرت هذه المسيرات التى جمعت بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة حلوان وطلاب أسرة "من أجل مصر، وطلاب الاتحاد، عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص فى وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر، ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، حمل المشاركون مجموعة من اللافتات تحمل عبارات دعم الدولة المصرية وجيشها ورئيسها.

ومن جانبه قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى كافة بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد الذى سطر أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصرى وقواته المسلحة الأبيَّة، خاصة فى ظل احتفالات مصر باليوبيل الذهبى لانتصارات حرب أكتوبر.

وقال الدكتور قنديل أن إنجازات الرئيس السيسى فى مختلف المجالات تستحق الثناء، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة فى مجالات الطاقة والمشاريع العمرانية والجامعات، والتى تعتبر طفرة كبيرة وإنجازًا كبيرًا فى وقت قصير.

وأوضح أن أى تنمية ونهضة حقيقة لا يمكن أن تتحقق الا بتضافر الأمن والأمان والاستقرار، وأشاد بدور الرئيس السيسى فى تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ودعا إلى استمرار مسيرته من أجل مصر وشعبها.

وأكد رئيس جامعة حلوان أنه برغم التحديات العالمية التى واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسى بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، وأننا نتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار استكمال مسيرة التنمية والاستقرار فى كل القطاعات.

ودعا رئيس جامعة حلوان أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر والوعى بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها، كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار واستكمال الإنجازات.



