شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية ميدان الجلاء تذيع ختام فعاليات مؤتمر حكاية وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاع منظمو احتفالية ميدان الجلاء الكلمة الختامية بمؤتمر حكاية وطن المنعقد على مدار 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء الحكومة.

شهد ميدان الجلاء تزايد وإقبال كبير من المواطنين الوافدين القادمين إلى ميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالات الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

فيما حرص عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على المشاركة فى الاحتفالية المنعقدة الآن بميدان الجلاء بالجيزة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، ومناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء فى مقدمة النواب المشاركون فى الحضور النائب محمد الحسينى والنائب عادل ناصر والنائب علاء ناجى عبد الرحيم والنائبة نشوى الشريف والنائب محمود توشكى والنائب على سماح وأخرين.

فيما يقدم فريق من الفنون الشعبية عدد من الاغانى الوطنية وسط تفاعل الآلاف الجماهير المشاركين فى حضور الاحتفالية.

يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك فى الفاعلية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركين فى المليونية لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.