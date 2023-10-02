شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم لـ"الرئيس السيسى": اليوم لا أشكرك لوحدى ولكن معى ملايين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان أحمد فؤاد سليم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا :"فخور وسعيد لأنى بشارك في حكاية وطن، مصر أم الدنيا اللى سعادك حلمت دائما أنها تكون قد الدنيا".

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال مؤتمر حكاية وطن :"بشكرك على الفكرة، فكرة أن نحكى الحكاية لأن المصريين كانوا يريدون معرفة الحكاية كنا فين ووصلنا فين ويعرفوا نتيجة عملهم وصبرهم وجدهم".

وتابع الفنان أحمد فؤاد سليم: "ما حدث خلال 10 سنوات ليس فقط إنجازات ولكن معجزات، وبعد ما سمعنا الحكاية أسمحلى أن أشكرك على إخلاصك في العمل وحسن أخلاك التي أصبحت قدوة لنا ولأولادنا وثقتك وإيمانك بينا وتوكلك دائما على الله".

وقال الفنان أحمد فؤاد سليم :"اليوم لا أشكرك لوحدى ولكن معى ملايين المصريين جوة وبرة في القرى والنجوع وفي كل محافظات مصر يشكرونك ويقولون لك كمل وإحنا وراك ".