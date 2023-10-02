شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن: نعمل من أجل الوطن ورفعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن: شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم لقد كانت أوقات طيبة ومثمرة تلك التي قضيناها معا على مدار الأيام الماضية، ونحن نسرد حكاية الوطن الذى نعمل من أجله جميعا وواجهنا من أجل رفعته التحديات وحققنا له بفضل الله الإنجازات. جاء ذلك خلال مؤتمر حكاية وطن.

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