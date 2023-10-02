بالصور.. آلاف المصريين يشاركون في حفل دعم الرئيس السيسي في ميدان الجلاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمد معروف:

شارك آلاف المصريين، في حفلٍ بميدان الجلاء، مساء اليوم الإثنين، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واحتفالًا بإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتزامه الترشح لفترة رئاسية جديدة، خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" مساء اليوم الاثنين.

وكان قد توافد الآلاف من المصريين في مسيرات حاشدة، نظمها حزب مستقبل وطن، في جميع ميادين مصر.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، مسيرات حاشدة للاحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحمل المواطنون خلال هذه المسيرات التي شارك فيها بعض الأحزاب السياسية، صور الرئيس السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات لدعم القيادة السياسية.

وأكد المواطنون دعمهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن إيمان الحزب بدعوة الرئيس للترشح لولاية جديدة لاستكمال مشوار البناء الذي بدأه من أجل جمهورية جديدة مستقرة.

وأوضح العطيفي أن جميع قيادات الحزب وكوادره وأعضاءه موجودين اليوم بمختلف ميادين الجمهورية احتشادًا واصطفافًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس قدَّم كل ما لديه لبناء دولة مصرية حديثة متقدمة، وهو ما قدمه بالأرقام خلال مؤتمر حكاية وطن، مضيفًا: نحن نؤمن إيمانًا تامًا بدعوتنا التي أطلقنا شعارها "وكلتك كمل مسيرتك".