محمود فوزي رئيسًا لحملة السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الصفحة الرسمية لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، أن السيسي كلَّف المستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة حملته الانتخابية وأن يكون ممثله القانوني بها.

ونشرت الصفحة قرار الرئيس السيسي في منشور لها، مساء اليوم الإثنين نص على أن ذلك بناءً على ما أعلنه خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" بالاضطلاع بمسؤوليته الوطنية تلبية لنداء المصريين لاستكمال الحلم، وامتدادًا للسعي المشترك من أجل مصر، وما عقد عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان قد تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي أدَّاها في أثناء عمله بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس الكاتب الصحفي كرم جبر، أن المستشار محمود فوزي، يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة، وكان خير معين للمجلس في أعماله.

وأضاف: وأتمنى له التوفيق في مهمته القادمة، مع ثقتي الكبيرة في إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح.

وأكد رئيس المحلس أنه سيتم تكريم المستشار محمود فوزي يوم الأحد المقبل، في مقر المجلس، لرغبة زملاءه والذين عملوا معه في شكره، وتمنياتهم له بالتوفيق.

وكان المستشار محمود فوزى قد تقدم باعتذار عن استكمال عمله بالمجلس لتكليفه بمهمة أخرى تتطلب التفرغ.