أهالي الواحات البحرية يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة: "كمل مسيرتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خرج المئات من أهالي مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة في مسيرة حاشدة لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وتجمع أهالي الواحات البحرية -وسط انتشار أمني مكثف- ورفعوا لافتات أعلنوا من خلالها تأييدهم ودعمهم للرئيس السيسي واحتفالًا بإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتزامه الترشح لفترة رئاسية جديدة، خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" مساء اليوم الاثنين.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، مسيرات حاشدة للاحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحمل المواطنون خلال هذه المسيرات التي شارك فيها بعض الأحزاب السياسية، صور الرئيس السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات لدعم القيادة السياسية.

وأكد المواطنون دعمهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة وبناء الجمهورية الجديدة.