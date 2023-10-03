أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تشارك بمسيرة دعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - شارك طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس في مسيرة تضم المئات من الطلاب، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتوجه طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس إلى ميدان الكوربة بحي مصر الجديدة، للمشاركة في مسيرة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الطلاب لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، خلال مشاركتهم في مسيرة تضم الآلاف للاحتفال بانتصارات أكتوبر ،كما شارك عدد من العاملين بالجامعة خلال المسيرة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال المسيرة وجاء ذلك بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس .

وقد شهدت شوارع محافظة القاهرة، خروج مسيرة كبيرة من المواطنين حاملين معهم صور للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، وذلك لدعم الرئيس في انتخابات الرئاسة وتأييده لفترة رئاسية جديدة.