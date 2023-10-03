شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الواحات ينظمون مسيرة تأييد للرئيس السيسي بعد إعلان ترشحه لفترة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة الواحات بمحافظة الجيزة، خروج عدد كبير من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، لتنظيم مسيرة لدعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وردد المواطنون، هتافات "بنحبك يا سيسي" ورفعوا أعلام مصر ولافتات تحمل صور رئيس الجمهورية، مكتوب عليها، أهالي الواحات البحرية يؤيدون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

أهالى الواحات



تأييد الرئيس فى الواحات



مسيرة أهالى الواحات لتأييد الرئيس السيسي



مسيرة أهلى الواحات



مسيرة تأييد الرئيس فى الواحات

ويتضمن القانون الحصول علي 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري علي ان تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.