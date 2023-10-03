رئيس "القناة للكهرباء" يستعرض إجراءات تحفيز العاملين بـ"الكشف" و"التحصيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء اجتماعا موسعا مع ممثلي اللجان النقابية بالشركة.

واستعرض رئيس الشركة خلال اللقاء الحوافز التي قررها للمحصلين والقراء وكذلك الحوافز لكل من يجتهد ويبدع في عمله والخدمات التي تقدمها الشركة من الناحية الطبية للعاملين واسرهم والمتابعة الشخصية والمستمرة منه شخصيا لهذا الملف.

وناقش رئيس الشركة خلال اللقاء العديد من الملفات المهمة، مطالبا أعضاء اللجان النقابية بضرورة حث زملائهم علي العمل والاجتهاد والتوعية المستمرة لهم وتقديم النصائح والعون لهم.

وحث اللجان النقابية على القيام بواجبها في الاجتهاد والعمل والتعاون الدائم والمستمر مع كلا في قطاعه من أجل زيادة الإنتاج بهدف تقدم وازدهار الشركة كى تحافظ على ريادتها بين الشركات.