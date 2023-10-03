شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: "100 مليون صحة" عالجت 4.5 مليون مواطن من فيروس C بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة 100 مليون صحة فحصت 63 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى، حيث تم علاج 4.5 مليون مواطن من الفيروس حتى الآن فى أكثر من 100 مركز للعلاج بالمجان.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، استعرض ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

وفى بداية الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة المصرية فى القطاع الصحى منذ عام2014 حتى عام 2023، وبدأ الوزير عرضه بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة)، واستعرض الوزير إشادة مجلة فوربس الأمريكية بنجاح مصر فى القضاء على فيروس سى من خلال حملة (100 مليون صحة)، موضحا أنه خلال الأيام القليلة القادمة من المنتظر استقبال السيد رئيس الجمهورية لمدير منظمة الصحة العالمية، لتسليمه شهادة إخلاء مصر من فيروس سي.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الأولية، ومازال العمل جاريًا على تطويرها، تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، كما تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوى التى تقدم للمواطنين على نفقة الدولة المصرية.