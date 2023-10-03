شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 3/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 7:56
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:11
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:02 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:18
موعد صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 4:03 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:11
وقت صلاة الظهر 12:32
موعد صلاة العصر 3:55 م
وقت صلاة المغرب 6:29 م
وقت صلاة العشاء 7:43 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:38 ص
موعد صلاة العصر 02: 4
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 7:48
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