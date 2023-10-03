شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تستحدث تدريبات مهنية على وظائف المستقبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن الوزارة قد استحدثت مهنا جديدة في مراكز التدريب التابعة للوزارة، مثل: التدريب على الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية والتدريب على السياحة والفندقة، تنفيذا لاستراتيجية الوزارة فى مجال التدريب المهنى وتأهيل الشباب للعمل على وظائف المستقبل، والتى تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح قطامش، فى تصريحات لـ"الخليج 365": وتستهدف الوزارة تطوير وتجهيز وحدات تدريب متنقلة جديدة للتدريب على مهن جديدة، مثل: تركيب وصيانة أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة وصيانة الموبايل والدش وصيانة الحاسب الآلى وغيرها من المهن الأكثر طلبا في سوق العمل الداخلى و الخارجى، كما تم تجهيز عدد 25 معمل حاسب آلى و لغات في مراكز التدريب الثابتة، وتم تنفيذ منصة للتدريب المهنى إلكترونيا وإتاحة التدريب عليها على عدد 3 مهن التفصيل والخياطة وصيانة الوبايل والتبريد والتكييف.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إلى أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتقديم فرص تدريب مجاني لأكثر للشباب لدعم دخولهم سوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف الوزارة تجهيز وحدات تدريب متنقلة للتدريب على الذكاء الاصطناعى لتدريب الشباب فى القري الأكثر احتاجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .