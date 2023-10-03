اليوم.. الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تصدر محكمة جنح مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم.

كانت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، قضت بالحبس عامين لـ 9 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين عدة اتهامات بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، في مبلغ مليون و900 ألف جنيه في منطقة المقطم بالقاهرة.

عترف المتهمون في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الرئيسي إنه أوهم الفنان صبري عبد المنعم بشراء شقته مقابل مليون و900 ألف جنيه.

وأضافت متهمة بالقضية أنها حررت شيكا دون رصيد لصالح الفنان الشهير مقابل توكيل عام بالبيع للشقة، ثم باعتها لشركة مقاولات بالاشتراك مع الآخرين.