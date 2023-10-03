شكرا لقرائتكم خبر عن صورة اليوم.. أشعة الشمس سحر خاص بين جدران معابد الكرنك بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” سحر دفء أشعة الشمس داخل معابد الكرنك شمال مدينة الأقصر، حيث يستعد المعبد خلال الموسم السياحى الشتوى لموسم سياحى جديد خلال الأيام المقبلة، يجذب خلاله الآلاف من سياح العالم للاستمتاع بسحر ودفء الشمس والطقس فى شتاء الأقصر بعيداً عن بلادهم الباردة فى الشهور المقبلة.

وتنتظر المحافظة هذا العام الموسم السياحى الشتوى الأهم منذ سنوات طويلة، حيث يتوقع الخبراء فى القطاع السياحى أن تصل نسب الإشغال السياحي بالفنادق من 90% وحتى 100% فى بعض الفنادق الثابتة والعائمة، حيث يتهافت سياح العالم على حجز رحلاتهم فى أيام الشتاء بالمدينة الأهم في العالم بالفصل البارد حول العالم، حيث يقول الخبير السياحى أسامة عبد الغنى مدير إحدي شركات السياحة بالأقصر، إنه من المتوقع أن يكون الموسم السياحى الشتوى هذا العام الأفضل فى تاريخ السياحة بالأقصر من التسعينات، وذلك بفضل ومجهودات الحكومة ووزارة السياحة والآثار فى التحرك بخطوات جدية بسلسلة دعم ضخم للعاملين بالقطاع السياحى لإنجاح الموسم الجديد، وهو ما ظهر جلياً في الموسم الصيفي الذي ارتفعت به أعداد زيارات السائحين بصورة تليق بمدينة الآثار الأولى فى العالم.

وتتصدر الأقصر الحجوزات للموسم الشتوى المقبل مع زيادة إقبال السائحين من حول العالم على البحث عن سياحة التدفئة كما تم في العام الماضية، حيث تعتبر الأقصر وأسوان أنسب تلك المدن لاستقبال السياح من الدول الأوروبية المختلفة، وتوجد حالياً لدى غالبية الشركات السياحية فى الأقصر والفنادق حجوزات من غالبية دول العالم، وذلك على الفنادق الثابتة والعائمة قبل دخول الموسم السياحي الجديد، والتى من المقرر أن تتخطى أرقام السنوات الماضية بصورة كبيرة وتزيد بأكثر من 20% عن الأعوام الماضية، حيث أنه يجرى حالياً تجهيز كافة المتطلبات لخدمة الأفواج السياحية بصورة مميزة خلال تواجدهم بالأقصر.