شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة "الكهرباء" لتطوير مراكز خدمة العملاء بالصعيد فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير مراكز خدمة العملاء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعميل والوصول بها إلى أعلى درجات الكفاءة وتحسين جودة الأداء التجاري من خلال استهداف الاتي:-

1ـ استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء ليصبح التطوير نموذجياً مع الالتزام بتطبيق دليل الهوية البصرية للأعمال المدنية.

2- استكمال تدريب موظفي خدمة العملاء وكل المتعاملين مع الجمهور.

3- استكمال ربط جميع مراكز خدمة العملاء مع مركز الإصدار ووحدات التحصيل الإلكتروني وبرنامج شحن العدادات حتى يتسنى سرعة الوصول إلى بيانات المشتركين من قبل موظفي خدمة العملاء وذلك لسرعة إنجاز أي خدمة يقوم المشترك بطلبها من مركز الخدمة.

4- الاستمرارية للاستجابة الفورية لفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين والمواطنين من خلال القنوات المختلفة (121 الكول سنتر/ الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء/ موقع الوزارة والشركة القابضة /جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) والعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والالتزام بالمحافظة على حقوق المشتركين والشركة.

5- التوسع فى عمليات التحول الرقمي من خلال الاتي :-



- التوسع فى التحصيل الإلكتروني بالتنسيق مع شركات التحصيل الإلكتروني.

- ميكنة وتنفيذ برامج بالقطاع التجاري مثل الضبطية القضائية وخدمات الشباك الواحد.

- ربط البرامج التجارية بمنظومة الكشف (شعاع) ومركز الإصدار.

- استكمال تنفيذ برنامج لكبار المشتركين.

