شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء خريفية ممطرة شمال البلاد والقاهرة الكبرى تسجل الآن 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.