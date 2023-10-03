شكرا لقرائتكم خبر عن "لو محتار فى اللانش بوكس".. اعرف 3 نماذج صحية تفيد الطلاب فى يومهم الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يجد كثير منا صعوبة فى تكوين اللانش بوكس للأطفال والطلاب فى المدارس، لذا قدم المعهد القومى للتغذية عدة نماذج صحية وبسعرات حرارية منخفضة، تساعد الطلاب على التركيز والنشاط طوال اليوم الدراسى، وهى:

1- 2 ساندوتش خبز بلدى جبن أبيض، ويضاف عليه جرجير وطماطم، ويتم وضع أقطع من الخيار والجزر، وثمرة برتقال، بالإضافة إلى زجاجة مياه، وتحتوى تلك الوجبة على 360 سعرا حراريا.

2- ساندوتش فينو بيض أومليت بالفلفل الألوان، وثمرة تفاح، علبة زبادى كامل الدسم، وزجاجة مياة، وتحتوى تلك الوجبة على 370 سعرا حراريا.

3- 2 قطعة وافل بملعقة صغيرة عسل نحل، مقطع عليه موز وفراولة، قطع من الجزر والخيار، كوب زبادى كامل الدسم، وزجاجية مياه، وتحتوى تلك الوجبة على 380 سعرا حراريا.

وأشار المعهد إلى أن وجبة الإفطار تعتبر أهم الوجبات فى اليوم، ولها دور أساسى فى تحسين التركيز والأداء المعرفى والذاكرة لدى الطلبة، ويدعم زيادة الطاقة والنشاط البدنى، وزيادة القدرة على مقاومة الأمراض، وتنظيم السكر فى الدم، بالإضافة إلى التحكم فى التوازن النفسى والبعد عن العصبية، مؤكدا أن الـlunch box يمثل حوالي ثلث الاحتياجات اليومية للطفل، لذلك يجب أن يحتوى على جميع المجموعات الغذائية لإمداده بجميع العناصر الغذائية اللازمة لنموه الجسدى والعقلى.