عودة المدارس.. خريطة الكثافات المرورية والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد الحركة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، بجميع شوارع وميادين القاهرة والجيزة، انتظامًا في الحركة المرورية أمام قائدي السيارات وسط التواجد الأمني المكثف لرصد ومتابعة الحالة المرورية بالتزامن مع عودة بعض الطلاب إلى مدارسهم 2023.

وانتظمت حركة السيارات بمحور الثورة المتجه لطريق السويس الصحراوي ومصر الجديدة، ومناطق وسط المدينة وصلاح سالم، بينما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر إثر تعطل سيارة بالطريق المتجه من مصر الجديدة ومدينة نصر إلى وسط المدينة.

ورصدت المتابعة الميدانية زحام مروري بمحور كورنيش النيل، وشارع فيصل وكوبري 6 أكتوبر، وكوبري 15 مايو ومحور صفط اللبن وطريق الحرية وسكة الوايلي.

كما شهدت حركة المركبات بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري الجامعة"، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم، زحاما مروريا.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

وتباطأت الحركة المرورية أمام قائدي السيارات أعلى الطرق إسكندرية الزراعي المتجهة إلى وسط العاصمة، مع تقاطع الطريق الدائري.

كما ظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات القادم من مناطق شرق القاهرة إلى طريق المحور وأكتوبر والمريوطية أعلى الطريق الدائري.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.