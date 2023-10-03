شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إنشاء 4 محطات رفع لتحسين منظومة الرى والصرف بغرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض أهم أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف المشروعات التي تم نهوها مؤخراً ، وإجراءات تحقيق جاهزية محطات الرفع للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة القادم .

قال سويلم أنه يتابع بشكل مستمر أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات الرفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وقطاعات الدولة مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأضاف أنه تم مؤخراً نهو عدد من مشروعات إنشاء محطات الرفع لخدمة منظومة الري والصرف بالعديد من المحافظات حيث تم الإنتهاء من محطات الخطة العاجلة بمحافظة البحيرة (الخيري – الدشودي - تروجه - شريشرا) بتمويل من "صندوق تحيا مصر" لتحسين منظومة الرى والصرف بغرب الدلتا ، وكذا محطتي (المراشدة الجديدة - الخيام) واللتين تخدمان زمام 122 ألف فدان بمحافظة قنا ، وكذا إنشاء محطة الفارما والتي تخدم زمام 22 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية ، ومحطة رى سيدمنت أ والتى تخدم زمام 4500 فدان ومحطة بنى صالح والتى تخدم زمام 40 الف فدان بمحافظة بنى سويف ، ومحطة خلط اسنا 1 والتى تخدم زمام 28 ألف فدان بمحافظة الأقصر ، ومحطة البطس التى تخدم زمام 12 ألف فدان بمحافظة الفيوم ، ومحطة صرف جنوب بورسعيد التي تخدم زمام 46 ألف فدان بمحافظة بورسعيد ، ومحطة دير السنقورية والتي تخدم زمام 50 ألف فدان ومحطتي تل العمارنة 1-2 واللتين تخدمان زمام 4500 فدان بمحافظة المنيا .

وفي اطار خطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإنشاء محطات جديدة تم مؤخراً طرح عملية إنشاء محطة النصر 5 بمحافظة البحيرة ، وطرح كراسة انشاء محطتي الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر .

وفي اطار رفع كفاءة تشغيل وحدات الطلمبات بالمحطات .. فإنه يجري حالياً أعمال تأهيل 46 صندوق تروس بعدد من المحطات ، كما تم إصدار أمر إسناد لعملية توريد وتركيب عدد 25 صندوق تروس .

وتدعيماً للنقاط الساخنة بالمحافظات ولدعم المنتفعين .. فقد تم الإنتهاء من توريد وتركيب 12 محرك كهربائي ولوحات كهربائية ، وجاري توريد تركيب 8 محولات لمحطات الشلوفة علي ترعة الشلوفة مما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوي بمنطقة ترعة السويس ، كما تم إسناد أعمال توريد وتركيب 4 ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر 2 ومصرف ٤ البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع ، وجاري إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال ، كما أنه جاري طرح عملية توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال .

وفى إطار الإستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول القادم قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإتخاذ العديد من الإجراءات قبل موسم الأمطار والسيول لضمان جاهزية محطات الرفع وتطهير أحواض السحب الخاصة بها ، وإصلاح أي أعطال وعمل العمرات المطلوبة وتوفير قطع الغيار المطلوبة لها ، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات ، والتنسيق مع شركات الكهرباء لإصلاح أي أعطال في خطوط التغذية وصيانة كافة المحولات والمآوي الخاصة بها منعاً لدخول مياه الأمطار إليها ، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة ، والعمل على جاهزية المعدات التابعة للمصلحة من الأوناش والكساحات ، بالإضافة للعمل على ضمان جاهزية وحدات الطوارئ والنظر فى إعادة توزيعها على الأماكن الساخنة .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري و الصرف ، والوفاء بالإحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وقطاعات الدولة ، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل 600 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( 440 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري - 105 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف - (55) محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه ) .