وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة"، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

جاء بها:- يُسعدني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بانتصـار السادس من أكتوبـر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصــدق التهاني مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحــة ودوام التوفيق .. إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مـر العصور.. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدي .

وكل عام وسيادتكم بخير، ومصرنا الغالية في تقدم وريادة، كما بعث الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.