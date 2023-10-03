ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر، تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.