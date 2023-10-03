أكاديمية الشرطة تُنظم ندوة تثقيفية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة، "كلية الدراسات العليا" ندوة تثقيفية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالكلية، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتناولت الندوة التطرق إلى السيرة النبوية الشريفة وحياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والقيم الدينية السمحة (الصدق، الأمانة، الأخلاق، العدل، الرحمة، العطاء الصادق، الوفاء، الإخلاص والتفاني في العمل) كما تضمنت الندوة الحديث عن سمو ونعمة رسالة الأمن لتحقيق الطمأنينة والأمان للمجتمع والوطن والحفاظ على مقومات الأمن والاستقرار.

كما أشاد فضيلته بتضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطني الفاعل التي قدموها لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، كما أكد فضيلته على أهمية دور رجال الشرطة في تحقيق الأمن للوطن والمواطنين باعتبارها رسالة سامية، وأشار إلى ذكر نعمة الأمن في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، فضلاً عن أهمية ترسيخ القيم والمبادئ الدينية السمحة، وتعظيم روح الولاء والانتماء ورفع الروح المعنوية.

ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن وطنهم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.