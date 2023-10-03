صدمها جناح طائرة.. مصرع أمريكية بطريقة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

توفيت شابة أمريكية بعدما صدمها جناح طائرة أثناء ركوبها "جزازة العشب" في مطار أوكلاهوما بالولاية الأمريكية.

والشابة الأمريكية تدعى سامانثا هايز وتبلغ من العمر 27 عامًا، وهي من إيدابيل وأم لثلاثة أطفال وتعمل في قسم حدائق بروكن بو.

ولقيت سامانثا حتفها بجناح طائرة بونانزا A36 موديل عام 1972 أثناء هبوطها في مطار بروكن بو في مقاطعة ماكورتين يوم الجمعة.

وقالت دورية الطرق السريعة في أوكلاهوما، في تقرير حصلت عليه مجلة PEOPLE، إن هايز كانت تستخدم جزازة العشب عندما أصيبت، ورصدها الطيار البالغ من العمر 70 عامًا أثناء هبوطه و"حاول التوقف ووضع الجناح فوق الشخص لكنه ضربها بدلاً من ذلك".

وتم إعلان وفاة المرأة في أوكلاهوما في مكان الحادث، ولم يتعرض الطيار لأي إصابات، وقالت مديرة المدينة فيكي باترسون: "نشعر بالحزن الشديد والمدمر لوفاة أحد أعضاء فريقنا في 29 سبتمبر. هذا حادث مأساوي للغاية، ونعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلة الموظفين وأصدقائهم".

وأضافت: "من المهم أن نحدد كيفية وقوع هذا الحادث حتى نتمكن من اتخاذ خطوات لمنع حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى، وهدفنا هو إعادة كل موظف إلى منزله بأمان كل يوم".