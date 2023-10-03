وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وبهذه المناسبة قدم اللواء هشام آمنة، لرئيس الجمهورية أصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، وستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والاعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصر.

وفي برقيته، دعا وزير التنمية المحلية، الله العلي القدير أن ينعم على مصر بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة الرئيس الرشيدة، وأن يوفقه الله في تحقيق ما يصبو إليه من رفعة وازدهار وتقدم مصر.